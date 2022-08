Der ausgebildete Grafik-Designer Zeo Krzon, der seit fast 50 Jahren in Speyer lebt, stellt seit Kurzem in seinem Garten in der Karolingerstraße 29 Motive aus, die er im Umkreis von 20 Metern seines Hauses aufgenommen hat. „Die Abbildungen zeigen, wie interessant und spannend das Naheliegende sein kann. Also das, was man eigentlich jeden Tag um sich hat und doch nicht sieht, ihm begegnet und doch nicht wahrnimmt. Das, was vor der Haustür, im Busch des Vorgartens, auf der Wiese im Garten oder dem kleinen Stückchen Himmel überm Wohnhaus passiert“, sagt Krzon. Seine „Hommage an das Alltägliche“ unter dem Titel „20.000 millimeter from home“ ist noch bis Montag, 22. August, zu sehen. Freitags sind Besichtigungen zwischen 13 und 18 Uhr möglich, am Wochenende jeweils von 11 bis 18 Uhr. Unter der Woche kann ein Termin vereinbart werden unter 06232 78585.