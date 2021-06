Das Medienportal der Bibliotheks- und Medienzentrale (BMZ) in Speyer bietet jetzt auch elektronische Kamishibai (E-Kamis) an. Damit stehen die beliebten Bilderbuchkinos auch in digitalem Format als PDF-Dateien in hochauflösender Qualität für Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Kinder und Jugendliche zur Verfügung.

Das Kamishibai ist ein ursprünglich aus Japan stammendes Erzähltheater. In der analogen Form werden die Geschichten in einer szenischen Abfolge von Bildern mit einem kleinen Bühnenmodell aus Holz präsentiert. Die BMZ eröffnet das neue E-Kamishibai-Angebot mit sieben Erzählungen aus dem Neuen Testament (zum Beispiel „Der barmherzige Samariter“), vier aus dem Alten Testament (beispielsweise „Die Schöpfungsgeschichte“) sowie einem E-Kamishi zu Martin Luther. Eine detaillierte Übersicht bietet das Themenheft „E-Kamishibai“ auf der BMZ-Homepage www.kirchenbibliothek.de unter „Aktuelles“ / „Aktuelles im Juni“. Weitere Kaufvorschläge nimmt die BMZ gerne entgegen.

Nutzerinnen und Nutzer können die E-Kamis via Screensharing zeigen, den Text zu den Bildern vorlesen, frei erzählen oder die Kinder die Bilder selbst beschreiben lassen. Die Medien können auch geteilt werden, sodass die Schülerinnen und Schüler die Bilder für sich entdecken können.

Am 1. Juli öffnet das BMZ den Lesesaal wieder für den üblichen Publikumsverkehr. Per Mail oder Telefon ist die BMZ zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar. E-Mail: bibliothek@evkirchepfalz.de. Telefon 06232/667-415, https://www.medienzentralen.de/pfalz