Das diesjährige Brezelfest ist abgesagt. Der Serviceclub Round Table 63 Speyer führt seine jährliche Benefiz-Aktion im Zusammenhang mit dem Fest dennoch fort: Es gibt auch im Jahr 2020 einen Brezelfest-Wein mit buntem Etikett, bei dem bisherige Brezelfest-Bilder eine Rolle spielen.

Der Club wurde vom Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan aus Deidesheim unterstützt, schreibt er in einer Pressemitteilung. Der diesjährige Verkaufserlös soll einer neuen Schaukel in der Speyerer Walderholung zugutekommen. Die Schaukel soll besonders für Kinder mit Handicap gestaltet sein. „Viele unserer Mitglieder sind Eltern, und wir wissen, wie wichtig die Aktivität der Kinder an der frischen Luft in der Walderholung ist“, wird Tischpräsident Michael Kunze zitiert. „Daher war es für uns selbstverständlich, in der Corona-Pandemie ein Zeichen zu setzen und dieses Projekt zu unterstützen.“

Was in diesem Jahr ausfällt, ist die gewohnte Versteigerung eines Brezelfest-Bilds auf dem Festplatz. Es habe jedoch mit der Unterstützung aller Künstler aus den vergangenen Jahren eine farbenfrohe Collage aus den bisherigen Brezelfest-Bildern gestaltet werden können. Diese werde auf die Flaschen geklebt. Die Mitglieder des Serviceclubs mussten sich für die Organisation des Projekts digital treffen und austauschen, teilt der Aktive Jonas Sewing mit. In Heimarbeit sei der Wein von Hand etikettiert worden. Bei Intersport Scheben oder bei den Roundtablern direkt könne er nun erworben werden. Es handele sich dabei um einen 2019er-Riesling.