Es blitzt: Im Jahr 2022 ist das Wetter nicht mehr nur Smalltalk-Thema. In Speyer rüstet sich die Politik, will die Stadt „klimaresilient“ machen und sogar die Maximilianstraße begrünen. „Wärmster Tag in Speyer war der 4. August mit 38,7 Grad“, berichtet Meteorologe Ingo Bertram. Er hat weitere Besonderheiten in seiner Jahresbilanz für Speyer stehen. „Deutlich zu warm und zu trocken“ sei es 2022 gewesen. Richtig feucht war es hingegen am 8. April – mit einer für diesen Termin „sehr seltenen“ Schneedecke von sechs Zentimetern. Noch seltener ist eine Gewitterlage, die mit Glück und Geschick so fotografiert werden kann, als würden sich die Blitze genau über dem Dom entladen. Jahrelang hat Bertram darauf gewartet, am 24. Oktober ist es ihm gelungen. Er stand am Wammsee, das Gewitter tobte über Karlsruhe – ein Meisterwerk. Apropos: 2022 war in Speyer sehr gewitterarm, so Bertram: Er hat nur am 4. Mai und am 27. Juni nennenswerte Gewitter erfasst.