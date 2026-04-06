Nach der elften Ausgabe von Speyer.Lit blickt die Speyerer Kulturchefin Tanja Binder zuversichtlich in die Zukunft der Reihe. Um die zwölfte Auflage ist ihr nicht bange.

Auch unter aktuell angespannter finanzieller Lage der Kommune habe die abgelaufene Speyer Lit nicht unter der Vielfalt gelitten, die die Reihe auszeichne, betont Binder im Gespräch mit der RHEINPFALZ: Erneut sei es gelungen, gemeinsam mit den lokalen Buchhandlungen Fröhlich-Ihr Spei’rer Buchladen und Osiander sechs Lesungen zu veranstalten. „Wir haben Autorinnen und Autoren gewonnen, die die Besucher mit ganz unterschiedlichen Texten beeindruckt haben“, sagt sie.

Die Anzahl der Lese-Begeisterten aus Speyer und der Region sei deutlich angestiegen, weist die Kulturchefin auf jeweils gut besuchte Lesungen hin. Durchschnittlich sind nach ihren Angaben 100 Besucher zu jeder Veranstaltung gekommen und hätten sich im kleinen und großen Saal des Alten Stadtsaals auf zeitgeschichtliche, emotionale, lustige und dramatische Buchauszüge eingelassen, einen ehemaligen Schriftsteller und heutigen Straßenbahnfahrer kennengelernt, Familiengeschichten in Krieg und Frieden zugehört, das Leben unter Versicherungsmaklern gestreift oder Max Goldt nach Jahrzehnten wieder gesehen und erlebt. Viel Anerkennung verteilt Binder an die Mitarbeiter des städtischen Kulturbüros. Ihre Kreativität, ihre Ideen seien für die Reihe unerlässlich, sagt sie. So hätten die Mitarbeiter die Idee verwirklicht, den großen Saal mit Bistro-Stühlen und Tischen auszustatten, die für freundliche und intime Atmosphäre gesorgt hätten.

Wirtschaftlichkeit ist weitaus wichtiger

„Die Wirtschaftlichkeit der Speyer.Lit ist heute weitaus wichtiger als noch vor fünf Jahren“, sagt Binder. Zudem seien die Gagen für Autoren gestiegen. Möglicherweise müsse die Stadt die Eintrittspreise entsprechend anheben, kündigt sie Veränderungen in der Preisgestaltung an. „Aber in Maßen“, versichert sie. Die Speyer.Lit nehme am „Kulturparkett“, dem kostenfreien Angebot für finanziell Schwache an kulturellen Veranstaltungen teil, weist die städtische Kulturchefin auf die Möglichkeit hin, die zwölfte Speyer.Lit auch mit klammem Geldbeutel besuchen zu können.

Denn es wird nach Auskunft Binders weitergehen mit Speyer.Lit, Dafür wollen sich Stadt und Buchhändlerinnen im Mai zusammensetzen und auf die abgelaufene Speyer Lit-Saison zurückblicken.

„Speyer.Lit beseelt“

Ab Sommer werden demnach neue Autoren für die zwölfte Auflage gesucht. „Wir erhalten jährlich rund 30 Anfangen von Autoren“, berichtet Binder von großem Interesse der Literaten an der Literatur-Reihe. Für Binder kein Wunder. „Speyer.Lit beseelt.“