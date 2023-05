Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„La Dolce Vita in der Pfalz“ nannte die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ihr Musikfest im zweiten Corona-Jahr in Speyer. Das bezog sich, so Intendant Beat Fehlmann, nicht programmatisch auf bestimmte Stücke, sondern auf das Lebensgefühl der Stunde. Und erfüllt und angenehm waren die fünf Musikfest-Tage in der Domstadt allemal.

Es war wieder sehr gut, dass an dem Festival konsequent festgehalten wurde und das Optimum des im Moment Möglichen geboten wurde. Dieser Maxime folgte die Orchesterleitung ja schon vor