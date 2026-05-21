„Haltung“ war das Thema der diesjährigen Schwetzinger SWR Festspiele, die morgen zu Ende gehen. Es gab viele tolle Veranstaltungen.

Im zweiten Jahr der Intendanz von Cornelia Bend wurde nicht zuletzt klare Haltung bezogen für die Bedeutung von Kultur und Musik, den mit dem Orpheus-Akzent wurde die universelle Kraft von Tönen und Klängen beschworen.

Wie kürzlich berichtet, war Speyer ja auch wieder Spielort der Festspiele mit dem Dom, wo das SWR Vokalensemble mit seinem sagenhaftes Konzert „Ritual & Ekstase“ gastierte. Doch es gab im Schwetzinger Schloss aus Begegnungen mit Musikerinnen und Musikern, die schon mehrfach in Speyer und Landau aufgetreten sind.

Andreas Scholl singt Kantaten von Händel. Foto: swr/oho

So war die Blockflöten-Virtuosin Dorothee Oberlinger schon mehrfach in der Landauer Festhalle zu Gast – und in Speyer sind die Auftritte des Weltklasse-Countertenors Andreas Scholl mit der Dommusik noch in bester Erinnerung.

Nicht nur der Tenor Christoph Prégardien, der auch schon mehrfach in Schwetzingen sang, auch sein Sohn Julian Prégardien gaben schon Konzerte in Speyer. Und Julian Prégardien war heuer nicht nur der eindringlich gestaltende Orfeo in den beiden Festspiel-Aufführungen der Favola in Musica von Claudio Monteverdi durch das Mannheimer Nationaltheater, er sang auch in der Orchesterakademie des SWR Symphonieorchesters, die im ersten Teil den Orpheus-Akzent fortsetzte.

Orchesterakademie: Julian Prégardien und das SWR Symphonieorchester unter Fabio Biondi. Foto: Otto Hagedorn

Denn da gab es die Ouvertüre und drei große Szenen Arien aus der Oper „L’anima del filosofo ossia Orfeo ed Euridice“ von Joseph Haydn. Das ist eine Vertonung des Mythos von eher wenig bekannter Art, die freilich – wie an den hier musizierten Stücken zu erleben war – von der großen Opernkunst Joseph Haydns kündet. Auch bei Haydn, wie schon bei Monteverdi, überzeugte Julian Prégardien durch seine Gesangskultur und seine bestechende Klarheit und Intensität im Ausdruck. Bei der Orchesterakademie arbeitet ja das SWR Symphonieorchester mit Dirigenten aus dem Bereich der historischen Aufführungspraxis zusammen. Diesmal war das der Italiener Fabio Biondi. Dieser bot nach der Pause eine sehr spannende und schillernd lebendige Wiedergabe der Es-Dur-Sinfonie KV 543 von Wolfgang Amadeus Mozart. Faszinierend war vor allem die freie, aber sicher authentische Tempodisposition, die der Musik eine bestechende Flexibilität und lebendige Dramatik gab. Es war ein absolut schillernder Mozart.

Olga Watts, Andreas Scholl und Dorothee Oberlinger (von links). Foto: SWR

Zu den Residenzkünstlern gehörte in diesem Jahr neben dem Signum Quartett und der Pianistin Sophie Pacini die Blockflötistin, die mit ihrem Ensemble 1700 kam (wir berichteten), aber auch einen intimen Duo-Abend mit dem Lautenisten Edin Karamazov gab. „Fünf Jahreszeiten im Dialog“ war der Titel des Konzerts, denn zu den „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi in einer aparten Fassung für Blockflöte und Laute gab es in Imogen Holsts „The Fall of the Leaf“ gleichsam eine fünfte als Rück- und Ausblick mit dem Übergang vom Sommer zum Herbst. Es waren ebenso brillant-virtuose wie stimmungsvolle 75 Minuten mit dem Duo.

Szene aus »Malina«. Foto: SWR

Ein einmaliges Erlebnis, weil das Konzert nicht aufgezeichnet wurde, war dann der Abend unter dem Motto „Zeitlos herzzerreißend“ mit Dorothee Oberlinger, der Cembalistin Olga Watts und dem Star-Altus Andreas Scholl. Dieser sang dabei unter anderem zwei Kammerkantaten von Antonio Caldara und zwei von Georg Friedrich Händel, „Nel dolce tempo“ und „Mi palpita il cor“. Der Titel war Programm, denn Andreas Scholl begeisterte mit seiner ungebrochenen Stimmschönheit und erlesensten Gestaltungskunst. Die beiden Händel-Kantaten sind seit langem fest in seinem Repertoire verankert. Aber auch in seinem Vortrag der Caldara-Kantaten wusste der Sänger jedes Wort und jeden Ton ausdrucksvoll zu formen und zu beleben. Absolut hinreißend war dann seine Zugabe mit „Fairest Isle“ aus Purcells „King Arthur“. Dorothee Oberlinger spielt wieder betörend – und Olga Watts wurde mit Recht für ihren furiosen Vortrag der Chaconne aus Bachs Violin-Partita d-moll in der Einrichtung ihres Lehrers Lars Ulrik Mortensen gefeiert.

Szene aus »L’Orfeo«. Foto: Christian Kleiner

Am Abschlusswochenende tritt heute um 21.30 Uhr der Kabarettist Lars Reichow mit „Boomerland“ auf und gibt es morgen um 15 Uhr die Diskussion der Jury zur SWR Bestenliste. Vor allem aber gibt es heute und morgen jeweils um 19.30 Uhr zwei Konzerte mit der phänomenalen französischen Mezzosopranistin Lea Desandre im Rokokotheater. Heute mit dem Ensemble Jupiter und morgen mit dem Lautenisten Thomas Dunford, der auch Jupiter leitet.

Wie der SWR mitteilt, wurde bei den Schwetzinger SWR Festspielen 2026 eine Platzausnutzung von 87 Prozent erreicht.

Info

www.schwetzinger-swr-festspiele.de. Viele Veranstaltungen werden im Radio gesendet oder sind in der Mediathek nachzuhören und zu sehen.