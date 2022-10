Am Montag gingen die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer zu Ende. Eine kleine Bilanz – und ein Ausblick zu Händel.

Die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer standen in diesem Jahr zunächst unter keinen guten Vorzeichen, denn der künstlerische Leiter, Domkapellmeister Markus Melchiori musste krankheitsbedingt seine Teilnahme wenige Tage vor der Eröffnung absagen. Seine Auftritte an Cembalo und Orgel als Generalbassspieler übernahmen Gäste und zwei Mal Domorganist Markus Eichenlaub, ein Mal auch Domkantor Joachim Weller, der zudem von Melchiori die Leitung des Abschlusskonzerts mit Händels „Joshua“ übernahm. Gerade Weller, der schon planmäßig das gelungene Eröffnungskonzert dirigiert hatte, verdient sehr große Anerkennung für seinen unermüdlichen Einsatz in den gut zwei Wochen, ganz abgesehen vom hohen künstlerischen Erfolg des „Joshua“. In gewisser Weise hat er die Musiktage „gerettet“.

Wie an dieser Stelle schon mehrfach betont, waren diese heuer ein Schütz- und Händel-, mit dem ersten Abend auch ein Bach-Fest. In diesem Sinn reihten sie sich einmal mehr in die mittlerweile ja sehr stattliche Zahl der deutschen beziehungsweise mitteleuropäischen Alte-Musik-Festivals ein. Und es gab Konzerte, die genauso bei einem der renommierten Mitbewerber hätten laufen können.

Europäische Dimension

Das Ensemble Polyharmonique oder das Johann-Rosenmüller-Ensemble sind zum Beispiel schon beim Bachfest in Leipzig oder den Händel-Festspielen in Halle aufgetreten.

Zwei andere spektakuläre Konzerte, die Ausnahmerang und eine sozusagen europäischer Dimension hatten, waren der Auftritt des Westminster Cathedral Choir aus London und das Konzert des Organisten Daniel aus Roth, die beide im Dom ja auch großes Publikumsinteresse fanden.

Sehr schön war natürlich auch, dass die Ensembles und Musiker der Dommusik sich in diesem Rahmen bestens bewährten. Das gilt für die professionelle Capella Spirensis, die Domorganisten und die Schola Cantorum Saliensis – und für die Chöre, von Mädchenchor und Domsingknaben im Eröffnungskonzert bis zum Domchor am Abschlussabend.

Gerade die Mischung von Gastspielen und „hauseigenen Produktionen“ macht einen wesentlichen Reiz dieses einmal mehr auch in seiner Dramaturgie überzeugenden Musikfestes aus. Es war 2022 denn auch wieder ein ganz besonderer Höhepunkt im Speyerer Kulturleben.

Musik am Morgen?

Neben dem schon erprobten Format des Nachtkonzerts gab es diesmal auch zwei Mittagskonzerte zur Lunchtime in der Krypta des Doms, die durchaus beachtliche Resonanz fanden. Eine Fortsetzung wäre hier nicht verkehrt. Dann bliebe als Tageszeit ja noch der Morgen, also der frühe Morgen. Wie die Erfahrung bei anderen Musikfestspielen in Baden-Baden oder in Stuttgart lehrt, kann das zu ganz starken und außerordentlichen Musikerlebnissen führen.

Noch ein Wort zu Händel, London und den Verbindungen zum englischen Königshaus, die ja gerade beim „Joshua“ offensichtlich sind. In absehbarer Zeit wird es in Westminster Abbey eine Königskrönung geben. Und auch wenn Charles III. die Feier etwas „abspecken“ will, seit 1727 wurde bei jeder Krönung Händels Anthem „Zadok, the Priest“ gespielt (die Fußball-Fans kennen die Musik aus der Champions-League-Hymne). Das wird demnächst hoffentlich wieder so sein. Das Stück steht an einer ganz zentralen Stelle in der Zeremonie. Das zeigt der Film von der Krönung der verstorbenen Elizabeth II. Während Händels Anthem erklingt, legt die Queen ihren Schmuck und ihr Prunkgewand ab und geht in einem schlichten Kleid zum Krönungsstuhl, um vom Erzbischof gesalbt zu werden.

Dergleichen royale Riten mag man heute mit Recht als für aus der Zeit gefallen halten, aber gerade in der Stadt mit einem Dom, der für seine Kaiser- und Königsgräber berühmt ist, ist es sicher nicht verkehrt, sich mit Händels Anthem im Sinn bewusst zu machen, welche spirituellen Vorstellungen hinter einem solchen Königtum stehen. Anschauungsmaterial dazu und Anregungen zur Reflexion darüber gibt es in Speyer dann noch mehr in einer Woche, wenn im Historischen Museum der Pfalz die große Habsburger-Ausstellung beginnt.