Nehmen wir zum Kalenderjahr 2021 noch die Advents- und Weihnachtszeit 2020 als dem Auftakt zum vergangenen Kirchenjahr, dann aber als ein Schwerpunkt der liturgischen Musik am Dom zu Speyer die fast 40 musikalischen Andachten im Advent, der Passionszeit und im Marienmonat Mai. In der aktuellen Adventszeit wurde sie wiederaufgenommen. Am 16. Dezember um 19.30 Uhr ist die letzte mit den Domsingknaben.

Die Chöre der Dommusik haben, so der Domkapellmeister, in der Coronazeit personell nicht ab-, sondern zugenommen. 75 Kinder werden im Musikgarten betreut und machen erste musikalische Erfahrungen. 75 Mädchen und Jungen sind im C-Chor (letztes Kindergarten- und erstes Schuljahr), 98 im B-Chor (zweite bis vierte Grundschulklasse). Dem A-Chor ab der fünften Klasse gehören mittlerweile 107 Mädchen und Jungen im Mädchenchor und den Domsingknaben an. Der Domchor hat 75 Mitglieder (mit Neuzugängen). Das sind zusammen 430 Stimmen.

Geschätzt werde vor allem die kontinuierliche Arbeit der Dommusik.

Größte Dommusik in Deutschland

Wie er durch den Kontakt mit anderen Dommusiken wisse, hat Speyer damit wohl die zahlenmäßig größte Dommusik in Deutschland, so Melchiori.

Der Domkapellmeister betonte einmal mehr den Primat der Musik im Gottesdienst bei der Arbeit der Dommusik. Er erinnerte an die schwierige Zeit vor einem Jahr, als am Tag vor Heiligabend ein schon fertiges Musikprogramm Makulatur war, weil dann nur noch eine singende Stimme erlaubt war.

In der Zeit ohne Gemeindesang habe man in allen Sonntagsgottesdiensten mit Mitgliedern der Dommusik doch Kirchengesang ermöglicht.

Nach den langen Lockdown-Monaten ohne Chorproben habe die Dommusik dann ab Ende Mai mit Proben im Freien in eigens errichteten Zelten wieder mit Proben in kleinen Gruppen begonnen. Da im Sommer und Frühherbst wieder eine fast normale Probenarbeit möglich war, konnten auch die großen Konzert bei den Dommusiktagen im Herbst mit Mozarts Requiem und Mahlers zweiter Sinfonie realisiert werden.

Matthäus-Passion am Palmsonntag

Auf die aktuelle vierte Welle habe man vorausschauend reagiert, gerade bei den Chören mit den jüngeren Kindern und die regelmäßigen Proben ausgesetzt und ein Kinder-Musical leider absagen müssen. Derzeit werde projektbezogen geprobt .

Für das kommende Jahr kündigte Domkapellmeister Markus Melchiori schon einmal eine Aufführung der Bach’schen Matthäus-Passion für den Palmsonntag mit prominenter Solisten-Besetzung an.

