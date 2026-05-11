Das Bierlustfestival hat in Speyer mittlerweile seine festen Platz. Am Wochenende konnten Freunde des Gebräus wieder viele außergewöhnliche Kreationen kennenlernen.

Nicht erst seit sich Gottsched und Lessing über die „richtige“ Form des Theaters beharkten, ist zu konstatieren, dass große Kunst oft erst entsteht, wenn man mit Dogmen bricht und neue Wege geht. Das kann man auch für das Bierbrauen festhalten. Damit der Schwenk zum Schank. Was die kunsthandwerklichen Kleinbraumeister auf dem Speyerer Bierlustfestival im Industriehof am Wochenende ausstellten, dürfte den eisernen Verfechtern des bayerischen Reinheitsgebots so viele Zornesfalten ins Gesicht treiben, dass dagegen selbst Keith Richards als Werbegesicht für Botox-Behandlungen herhalten könnte.

Den Vogel, respektive Hering abgeschossen hat dabei sicherlich Octobräu aus dem mittelhessischen Lahnau. Mit „Funky Fish“ präsentierten die Brauer ein Surströmming-Lager. Kleiner Exkurs zur Begrifflichkeit: Surströmming ist fermentierter Ostseehering, eine schwedische Spezialität, die vor allem für ihren infernalischen Geruch bekannt ist. Tatsächlich schmeckt der Fisch recht mild, allerdings sorgt die Gasentwicklung im Fermentationsprozess dafür, dass man die Dosen nur unter fließendem Wasser öffnen sollte.

Fünf neue Brauereien am Start

In dem Bier findet sich nichts von den scharfen Geruchsattacken, sondern eher die milde, leicht buttrige Umami-Note, die die Brauer von der Lahn mittels Wodka aus dem Konservenfisch extrahiert haben. Um keinen falschen Eindruck zu erwecken, das Endergebnis ist ein süffiges, leichtes Lager, das sehr rund schmeckt. Trotz der eigenwilligen maritimen Zugabe würde sich das Surströmming-Bier für einen gemütlichen Grillabend besser eignen, als für eine kulinarische Mutprobe.

Neben bekannten Gesichtern wie der Holystoner-Braumanufaktur aus Heiligenstein waren unter den 20 Mikrobrauereien auf dem Festival auch dieses Jahr wieder fünf neue am Start. The Sisters Brewery aus Utrecht hat neben Etiketten, die von talentierten Künstlern gestaltet werden, auch spektakuläre Gebräue im Sortiment. Fassgereifte Ales, aber auch spontanvergorene Wild Ales, Doppelbock oder Stout findet man bei den Niederländern. Für diese Gesamtkunstwerke muss man dann auch etwas tiefer in die Tasche greifen, doch der Aufwand, der hinter dem Produktionsprozessen steht, schmeckt heraus.

Flyer mit Stempeln und Notizfeld

Alles um die Utrechter Brauerei hat etwas mit Bienen zu tun, abgeleitet vom Familiennamen Beijemann, zu deutsch Bienenmann. Einerseits verwenden sie Honig aus lokaler Produktion, aber auch komplexe Reifungs- und Gärverfahren. Für ihre Sondereditionen nutzen sie alte Holzfässer, in denen früher Portwein oder Genever lagerten. Für einige Kreationen nutzen sie hybride Brauverfahren, bei denen Bierwürze mit Rotwein verschnitten und anschließend mit besonderen Hefen nachvergoren wird, um spektakuläre Geschmacksnoten zu erzeugen.

Wie jedes Jahr funktionierte die Biermesse nach demselben Prinzip: Man kauft ein speziell gestaltetes Glas, das als Eintrittskarte fungiert. Damit kann man die einzelnen Schankstände abklappern und je nach Gusto und Tankvolumen 0,1 oder 0,3 Liter gegen kleines Geld in sein Glas abfüllen lassen und verkosten. Im Flyer sind alle Brauereien aufgeführt, und besonders leistungsfähige Verkoster können sich Stempel bei den Brauern abholen und mit vollem Stempelheft an der Verlosung eines Bier-Pakets teilnehmen. Kleiner Gag am Rande ist das Notizfeld, damit man auch nach vollumfänglicher Erkundung der teils promillestarken Kreationen am nächsten Tag rekapitulieren kann, was genau man verkostet hat.

Hinter der Halle gab es Foodtrucks, an denen man mit Pizza, Sandwich oder Bratwurst dem Alkohol eine Kohlenhydrat-Barriere entgegensetzen konnte. Nicht zuletzt aufgrund des wunderbaren Wetters zeigten sich die Organisatoren der Black-Stork-Braumanufaktur zufrieden. „Wir haben ein wenig auf der Bremse gestanden im Vorverkauf, denn die Halle ist nicht allzu groß und bei Regen wären natürlich alle reingegangen“, sagte ihr Sprecher Valentin Liebig. Dank des schönen Wetters war das Gelände jedoch sehr gut gefüllt. Im Unterschied zu früher war diesmal alles in einer Halle, dahinter ein großer Biergarten mit den Foodtrucks und Livemusik. Durch die räumliche Konzentration bekam die Veranstaltung noch mehr Festival-Charakter.