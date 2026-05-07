Am Samstag, 9. Mai, steht das 26. Bierfest in der Sommerfesthalle an. Welches Getränk im Jubiläumsjahr neu dazukommt und warum eine Delegation extra nach Bayern fuhr.

Was kostet die Maß? Auf dem Oktoberfest in München wird sie jedes Jahr ein bisschen teurer. Eine gute Nachricht gibt es dagegen für Besucher des ASV-Bierfestes: Beim Fest am Samstag, 9. Mai, ab 18 Uhr in der Sommerfesthalle Waldsee bleiben die Preise stabil. Für den Stein werden weiterhin 9,50 Euro fällig, die Halbe kostet fünf Euro.

Im Jubiläumsjahr, in dem der Verein sein 80-jähriges Bestehen feiert, möchten die Veranstalter ein bezahlbares Angebot für alle Gäste schaffen. Möglich wird das durch die vielen Helfer aus allen Abteilungen, die die verschiedenen Bierstände betreiben. „So ist es kein Problem, Helfer zu finden, denn jede Abteilung kümmert sich selbst um den jeweiligen Stand“, sagt ASV-Chef Alex Krieger. Er weiß sehr wohl, dass den Helfern in diesem Jahr einiges abverlangt wird – denn die 26. Auflage des Bierfestes ist nicht die einzige Großveranstaltung im Jubiläumsjahr.

Rund 20 Biersorten

So haben der Festumzug, der Jubiläumsabend, das Wellfleischessen sowie das Konzert mit Barbed Wire bereits stattgefunden. Weitere Termine wie das Sportparkfest, Turniere und die Beteiligung an der Kerwe stehen noch an. „Da zahlt es sich aus, dass der Verein so viele Mitglieder hat“, sagt Krieger.

Beim Bierangebot bleibt es ebenfalls beim Bewährten: Rund 20 Sorten stehen zur Auswahl, darunter Weißbier, Helles, Dunkles, Kölsch, verschiedene Biermischgetränke sowie vier alkoholfreie Varianten. Die Biere stammen teils aus der Region, teils aus ganz Deutschland und auch aus Irland. Eine Delegation ist extra zum Kloster Mallersdorf nach Bayern gefahren, um die Fässer mit dem beim Publikum beliebten Mallersdorfer Klosterbräu abzuholen.

Special zum Jubiläum

Extra fürs Jubiläum wurde die „Jubiläumsperle“, eine Bierbowle, kreiert. Wie immer gibt es auch alkoholfreie Getränke und auch für Schorletrinker ist gesorgt. Am Stand des Wurstwerks Krieger vor der Halle gibt es Jubiläumsburger. In der Halle werden verschiedene Speisen angeboten.

Einlass ist um 18 Uhr und gegen 19.30 Uhr sticht Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU) das erste Fass an. Für die musikalische Unterhaltung sorgt ab 20 Uhr die Party-Band Crush mit Cover-Rock und Partymusik.