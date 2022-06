Die Stadt Speyer sperrt ab Freitagvormittag, 1. Juli, bis einschließlich Sonntag, 3. Juli, die Einfahrt der Zubringerstraße zum Kanu-Club Speyer. Hintergrund ist die von 1. bis 3. Juli im Domgarten stattfindende Erste Speyerer Bierbörse. Da der Festplatz für die Aufbauarbeiten des Brezelfests (7. bis 12. Juli) aktuell als Parkplatz gesperrt sei, wolle die Verwaltung einer „Zweckentfremdung von Grünflächen als Parkplatz“ vorbeugen. „Zwar darf die untere Domwiese (Klipfelsau) gemäß Grünflächensatzung ohnehin nicht beparkt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung, „jedoch hatten während der Frühjahrsmesse zahlreiche Fahrzeughalterinnen und -halter in Ermangelung freier ausgewiesener Parkplätze diese als solche zweckentfremdet. Damit sich dieses Verhalten nicht wiederholt, soll dem proaktiv entgegengewirkt werden.“ Während des Wochenendes soll es deshalb verstärkte Kontrollen rund um die Zufahrt zum Kanu-Club geben. Wer mit dem Auto auf der Suche nach einem Parkplatz ist, wird gebeten, auf die Abstellmöglichkeiten am Naturfreundehaus, am Technik-Museum und beim „Bademaxx“ auszuweichen. Auch die Hälfte der Parkfläche des Festplatzes stünde zur Verfügung.