Die „Erste Speyerer Bierbörse“ soll keine einmalige Sache bleiben. Das sagte Veranstalter Bernd Noll am Sonntag in seiner Bilanz der dreitägigen Veranstaltung im Domgarten. Bei dieser gab es 300 Biersorten zu verkosten. Die Möglichkeit, eine Vielfalt an Gerstensaft aus dem europäischen Raum und auch von Übersee zu testen, nutzten eine ganze Menge Bierliebhaber. Veranstalter Bernd Noll musste nicht klagen bei der Bilanz am Nachmittag: „Dafür, dass wir in Speyer die erste Veranstaltung dieser Art hatten, ist es sehr gut gelaufen“, fasste er auf Anfrage zusammen. Gut verteilt habe sich die Gästemenge, das Bierkaufhaus – von dem Mann aus Bobenheim-Roxheim federführend betrieben – sei ein Hingucker gewesen. „Dort haben viele Besucher einige Sorten zum Testen mit nach Hause genommen“, ließ Noll wissen. In Zahlen festmachen konnte er die Resonanz nicht: „Wir haben einen ganztägigen Durchlauf“, sagte er.

Die Aufwendungen zur Umsetzung könne er hingegen schon beziffern: Noll nennt eine Summe zwischen 15.000 und 20.000 Euro alleine für die Live-Bands im Bühnenprogramm. Der Eintritt fürs Publikum bleibe dennoch frei. Noll hofft, dass die schon in verschiedenen Städten eingeführte Bierbörse nun auch in Speyer bekannter wird, denn er plant weitere Gastspiele: Fürs nächste Jahr und darüber hinaus sollen Termine festgeklopft werden. Eines stellt Noll heraus: „Die einheimische ,Black Stork’-Brauerei hatte einen guten Zulauf.“