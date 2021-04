Die zehnten Bibliothekstage Rheinland-Pfalz werden am 23. April im rheinhessischen Ingelheim mit einer digitalen Lesung des in Berlin lebenden deutsch-jüdischen Autors Maxim Leo eröffnet. Bei der auf Youtube übertragenen Veranstaltung um 19 Uhr aus der dortigen Kultur- und Kongresshalle stelle Leo sein Buch „Wo wir zu Hause sind“ vor, sagte Ute Bahrs von der Koordinierungsgruppe der Bibliothekstage am Freitag in Speyer dem Evangelischen Pressedienst.

Die Bibliothekstage vom 23. bis 30. April stehen unter dem Motto „Mitreden, Mitmachen, Mitgestalten“. Unter den Coronabedingungen planen rund 40 rheinland-pfälzische Bibliotheken ein Programm mit 100 Veranstaltungen, vorgesehen sind Lesungen und digitale Formate mit rund 20 Autoren und Künstlern.

Der Autor Maxim Leo setze sich in seinen Büchern nicht nur mit der von Verfolgung geprägten Vergangenheit seiner Familie auseinander, sondern erzähle vom jüdischen Leben gerade auch in heutiger Zeit, sagte Bahr, die Leiterin der Pfälzischen Landesbibliothek in Speyer ist. Die Veranstaltung ist Teil der rheinland-pfälzischen Veranstaltungsreihe zum bundesweiten Jubiläumsjahr „1.700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“. Im Gespräch mit Leo solle deutlich werden, dass Bibliotheken wichtige Orte für den demokratischen Diskurs seien, sagte Bahrs.