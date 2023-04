„Zeitenreise“ – so lautet der Titel des diesjährigen Bibliothekskonzerts im Landesbibliothekszentrum/Pfälzische Landesbibliothek in Speyer am kommenden Donnerstag, 27. April, 19 Uhr.

Das Holzbläserquintett des Landespolizeiorchesters lädt zu einem Trip durch die Zeiten ein: Vom ungarischen Volkstanz über den romantischen „Sommernachtstraum“ bis zur klassischen Moderne präsentieren die Musikerinnen und Musiker ein abwechslungsreiches Programm. Gespielt werden Originalwerke und Bearbeitungen aus verschiedenen Epochen der Musikgeschichte.

Das Holzbläserquintett besteht seit vielen Jahren innerhalb des großen rheinland-pfälzischen Landespolizeiorchesters und hat sich in der Vergangenheit stetig verjüngt und sein Repertoire erweitert. Schwerpunkte der Auftritte des Bläserquintetts sind Umrahmungen von Feierstunden wie Amtseinführungen, Einweihungen und Gottesdienste der Polizeiseelsorge. Die Musikerinnen und Musiker treten aber auch immer häufiger mit großem Erfolg in ihren eigenen Konzerten auf. Es musizieren in der Landesbibliothek in Speyer Alice Brie, Flöte, Julia Büttner, Oboe, Martina Greis, Klarinette, Bettina Keuchel, Horn, und Bernd Schneider, Fagott. Der Eintritt zu dem Konzert morgen ist frei.