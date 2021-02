Zum 20-jährigen Bestehen präsentiert sich die Bibliothèque Française in Speyer mit einer überarbeiteten, nutzerfreundlichen Webseite und neuem Logo. Gegründet wurde sie am 13. Februar 2001 von Agnés Wittner, seit 2006 gibt es den gemeinnützigen Verein Bibliothèque Française Speyer. Neben einem umfangreichen Medienangebot bietet sie verschiedene Aktionen zur Förderung der französischen Kultur und des deutsch-französischen Austausches in der Region.

Der Bibliothèque zählt etwa 120 Mitglieder und ist offen für alle. Die Mitglieder können kostenlos Bücher, Comics, Zeitschriften und DVDs ausleihen. Das Angebot für Erwachsene, Jugendliche und Kinder umfasst inzwischen mehr als 7.000 französischsprachige Medien. In Kooperation mit der Volkshochschule werden außerdem seit 2009 französische Filmabende organisiert. Seit 2011 gibt es Lese- und Bastelnachmittage für Kinder, die beliebte „l’Heure de récréation“. 2012 wurde der französische Chor „Les ChansoNettes“ gegründet, den Almut Fingerle-Krieger leitet.

Interessierte können jederzeit in den Verein eintreten. Mitgliedsbeitrag ist 25 Euro pro Jahr, damit sind die Leihgebühren für Medien bereits abgedeckt. Aktuell bietet die Bibliothek Mitgliedern eine Ausleihe über „Click & Collect“ an. Bestellte Medien können mittwochs und samstags in 14-tägigem Wechsel in der Rulandstraße 4 abgeholt werden. Infos: www.bf-speyer.de.