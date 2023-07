Rap, Boogie und orientalische Klänge – das erwartet die Zuschauer des Kindermusicals „Joseph – wie Israel nach Ägypten kam“ am Samstag, 15 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche. Ein Besuch lohnt sich aber nicht nur wegen der Songs.

Seit Anfang des Jahres probt der Kinderchor DreiCant-Füchse für die Aufführung. „Musikalisch ist das Stück sehr vielseitig, und die biblische Geschichte ist auch interessant“, wirbt die Chorleiterin Susanne May-Rhode für den Besuch der Aufführung. Begleitet wird die Vorstellung von einem kleinen Instrumenten-Ensemble bestehend aus Klarinette, Violine und Piano. „Das Stück habe ich ein bisschen gekürzt und auch ein neues hinzu komponiert“, erzählt die Chorleiterin.

Eine Stunde soll die Aufführung dauern, anschließend ist ein Sommerfest geplant, wie Bianca Tettenborn, die sich bei dem Kinderchor um Text und Regie kümmert. Auch hier können die Gäste dem Gesang von Kinderstimmen lauschen. Geplant seien verschiedene Lieder, unter anderem eines aus dem Film „Der König der Löwen“.

Weitere Aufführung im Advent

Betonen möchten May-Rhode, Tettenborn und Brigitte Feucht, zuständig für das Bühnenbild und die Kostüme, dass sich ihr Kinderchor von anderen abhebe. Andere würden nur ein Kindermusical im Jahr aufführen. „Wir führen in einem Jahr zwei Musicals auf und haben entsprechend weniger Zeit, dafür zu proben“, erläutert Bianca Tettenborn. Zusätzlich zum Auftritt am Samstag sei noch eine Aufführung in der Adventszeit geplant.

Insgesamt 15 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 18 Jahren sind am Musical beteiligt. „Vor Corona hatten wir noch 27 Kinder“, sagt Tettenborn. Auch zu berücksichtigen hätten die Organisatorinnen das Problem der Zeit, das sich jedoch bei anderen Zusammenkünften ebenfalls bemerkbar mache: „Nicht jedes Kind hat immer dann Zeit, wenn Probe ist“, so die Zuständige für Regie.

Das von Anne Riegler komponierte Musical erzählt die biblische Geschichte von Joseph nach und greift dabei verschiedene Themen auf, die aktuell sind. Schuld, Vergebung und Versöhnung würden einen Bezug zum Leben von Kindern und Jugendlichen herstellen. Der Eintritt ist kostenfrei, Spenden seien aber sehr willkommen.