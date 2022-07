In der Speyerer Gedächtniskirche stellten Autor Michael Landgraf in der Rolle eines spätmittelalterlichen Druckers und Oberkirchenrat in Ruhe Klaus Bümlein das neue Buch „Deutsche Bibeln – Vor und nach Luther“ vor, das aus Anlass der 500-Jahr-Feier des Erscheinens von Luthers Septembertestaments erschienen ist.