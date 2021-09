Knapp vorbei ist auch daneben – das war am Montagmorgen für die beiden Speyerer Bundestags-Direktkandidatinnen Hannah Heller (Grüne) und Bianca Hofmann (FDP) klar. Sie hatten am Sonntagabend noch zaghaft spekuliert, dass sie über die Landeslisten ihrer Parteien in das Parlament einziehen könnten. Die 11,7 Prozent der FDP und die 12,6 Prozent der Grünen in Rheinland-Pfalz sorgen nun dafür, dass beide fünf Mandate im Bundesland erhalten. Hofmann stand jedoch auf Listenplatz sechs, Heller auf sieben. Hofmann wäre also die erste Nachrückerin, falls einer der fünf FDP-Abgeordneten sein Mandat aufgeben würde, etwa FDP-Generalsekretär Volker Wissing aus der Südpfalz, wenn er einer neuen Bundesregierung angehören würde.