Der Landesfachausschuss (LFA) Wirtschaft und Verkehr der FDP Rheinland-Pfalz hat die Kreisvorsitzende und Stadträtin der Liberalen, Bianca Hofmann, zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Wie es in einer Mitteilung heißt, unterstützt der Ausschuss die Gliederungen auf Landesebene bei der programmatischen oder organisatorischen Arbeit. Der LFA Wirtschaft und Verkehr kann Anträge oder Entschließungen an den Landesparteitag oder den Landeshauptausschuss richten. Bianca Hofmann: „Bereits vor der Corona-Krise und dem russischen Krieg hat die rheinland-pfälzische Wirtschaft an Fahrt verloren. Nun müssen wir trotz den Krisen schnell wieder auf Wachstumskurs kommen. Dazu brauchen wir Modernisierungsimpulse für einen zukunftsfähigen Standort und Arbeitsplätze. Wir Freie Demokraten setzen dabei auf die Innovationskraft der sozialen Marktwirtschaft und eine Agenda für mehr Wachstum: entlasten, entfesseln, investieren.“