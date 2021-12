Die Speyerer Bürgerinitiative (BI), die gegen eine Ausrichtung der Landesgartenschau 2027 in der Domstadt ist, hat nach eigenen Angaben 1000 Unterschriften gesammelt. Wegen der Pandemie soll es nun Onlineforen geben.

„Die Reaktionen an den Infoständen bestärkten uns, weiter gegen die Pläne der Stadtspitze zu kämpfen. Fast ausschließlich auf Zustimmung ist unsere Initiative gestoßen“, teilt Volker Ziesling, Sprecher der BI, mit. Demnach sei der „wichtige Meilenstein“ von 1000 Unterstützerunterschriften erreicht worden. Rund 2300 muss die BI bis spätestens 16. Januar bei der Stadt abgeben, um ein Bürgerbegehren in die Wege zu leiten. Es soll die Ausrichtung der Landesgartenschau 2027 in Speyer, für die die Stadt bereits ihre Bewerbung abgeben hat, noch verhindern.

Wegen des Infektionsgeschehens verzichtet die BI laut Ziesling nun auf Informationsveranstaltungen in Präsenz. Stattdessen seien Onlineforen für Dienstag, 7. Dezember, Donnerstag, 9. Dezember, sowie für Dienstag, 14. Dezember, jeweils um 19 Uhr geplant. Der Zugangscode wird auf www.keine-lgs-speyer.de veröffentlicht. Gleichzeitig werde die BI im Stadtgebiet etwa 10.000 Flyer mit eingelegter Unterschriftenliste verteilen. „Die Hürde von 2300 Unterschriften, die notwendig ist, die kommunalen politischen Vertreter zurück auf einen Pfad der Vernunft zu führen, erscheint noch realistisch“, so Ziesling.