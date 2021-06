Die BGS begrüßt die von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) gegenüber der RHEINPFALZ angekündigte Diskussion im Stadtrat zur Überarbeitung der Speyerer Altstadtsatzung. Das teilt BGS-Vorsitzender und Stadtrat Claus Ableiter in einer Stellungnahme mit. Die bisherige Satzung von 1975, die den Erhalt der Bausubstanz im engeren Altstadtbereich regeln soll, sei ein „Meisterwerk von gerade mal zwölf materiellen Paragraphen“, so der Jurist. Sie sei heute noch brauchbar, habe allerdings aus Sicht der Wählergruppe in zwei Punkten Klarstellungsbedarf: „Uns ist wichtig, dass es in der Altstadtsatzung endlich eine Klarstellung pro Solarenergie geben sollte.“ Der andere Aspekt betreffe die im Zusammenhang mit dem Klimawandel ebenfalls wichtige Frage der Wärmedämmung. BGS-Position hier: „Wir möchten alle Fachwerkhäuser und Sandsteinelemente erhalten, während wir bei verputzten Häusern davon ausgehen, dass nachträgliche Wärmedämmung schon jetzt genehmigt wird.“ Insbesondere unbrennbare, wasserabweisende Mineralwolle sei dafür geeignet.