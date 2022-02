David Davids, Inhaber der BFT-Tankstelle in der Landauer Straße, hat nach eigenen Angaben kräftig in seine Tankstelle investiert und für 100.000 Euro eine neue Waschanlage angeschafft. „Ich wollte, dass auch Busse kommen können“, sagt der 41-Jährige. Seinen Angaben zufolge können in der neuen Waschanlage Fahrzeuge bis zu einer Höhe von 2,80 Meter saubergemacht werden. Angeboten würde Wasch- und Polierprogramme. Vergangene Woche war die Waschanlage vom Hersteller aufgebaut worden. In Betrieb gegangen ist sie laut Davids am Montag.