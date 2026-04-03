Vorzeitig hat die erste Erwachsenenmannschaft des TSV Speyer den Aufstieg geschafft. Aus dem Bezirk Vorderpfalz-Süd und der Bezirksoberliga geht es damit als Meister in die 2. Pfalzliga Ost. Es spielten Stefan Möllerberndt, Aram Jaberg, Miroslaw Nosal, Marco Müller, Davut Dayan und Sascha Liebhauser.

In der Bezirksklasse Nord der Unter-15-Jährigen belegten die Speyerer gar die ersten beiden Plätze. Dabei unterlag die zweite Mannschaft lediglich der eigenen ersten Vertretung, für die es nun in die Bezirksliga hoch geht. An die Platten traten für die Teams Jakob Habermehl, Mattis Kassel, Joshua Jaberg, Amalia Schineller, Henri Herzog, Emeric Tribout-Husmann, Magnus Threin, Julius Becker, Paul Kasper, Jonathan Schineller, Lorenz Klein, Mats Lochner sowie Tobias Dak.