Kann jetzt noch etwas passieren? Nur noch zwei Spiele trennt den TSV Speyer von der Meisterschaft in der Bezirksoberliga Vorderpfalz Süd.

Der TSV dominiert in dieser Saison die Liga deutlich, während in den vergangenen Jahren die Widersacher doch noch eher auf gleichem Niveau agierten. Der Aufstieg in die 2. Pfalzliga Ost sollte nun in trockenen Tüchern sein – zumindest fast. Nur zwei Niederlagen verhindern das noch, falls der TTC Klingenmünster seine noch vier ausstehenden Spiele allesamt gewinnt.

Graue Theorie – so wirkt es. Nach 16 von 18 Spieltagen weist Speyer 31:1 Zähler auf. Klingenmünster hinkt mit 24:4 Punkten hinterher. Was soll nun noch passieren? Die Vorjahre zeigten wohl, wie schnell es im Tischtennis geht, ein Aufstiegstraum platz. Doch in diesem Jahr scheint der TSV zu souverän und gefestigt.

Speyer patzt

Gegen den TTC Burrweiler II gab es im vergangenen Spiel einen 9:3-Auswärtssieg. Doch so gut starteten die Domstädter gar nicht in die Partie. 0:2 lagen sie nach den ersten beiden Doppeln zurück. Aram Jaberg/Sascha Liebhauser (gegen Nicolas Etschmann/Marco Flickinger) und Marco Müller/Davut Dayan (gegen Patrick Vester/Tobias Fey) unterlagen beide nach Satzführung im fünften Durchgang.

Müller/Dayan kassierten dabei in dieser Saison ihre erste Pleite. Insgesamt stellen die Doppel nämlich eine Paradedisziplin des TSV dar, der eine Gesamtbilanz von 37:12 verzeichnet. Auch die dritte Partie über die volle Distanz ging verloren, weil Stefan Möllerberndt gegen Burrweilers Marco Flickinger, nachdem er ebenfalls mit 2:0-Sätzen führte, verlor.

TSV überlegen

Doch außer diesen drei Spielen besaß Speyer deutlich die Oberhand. Aram Jaberg, Sascha Liebhauser und Marco Müller punkteten jeweils doppelt in den Einzeln. Am kommenden Samstag (19 Uhr) steht mit dem Match gegen den TTV Otterstadt das wohl schwerste der beiden abschließenden Duelle für den TSV statt.

In der Hinserie gab es einen klaren 9:0-Erfolg für Speyer im Derby. Doch Otterstadt wies in dieser Saison schon einige Kontrahenten in die Schranken und steht auf einem starken dritten Rang. Den Meistertitel perfekt machen kann der TSV dann aber wohl endgültig gegen den Ligavorletzten TSV Lambrecht, was letztlich nur eine Formsache sein sollte.