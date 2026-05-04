Einen Doppelsieg der Brüder Müller aus Mechtersheim gab es in Offenbach bei der Bezirksmeisterschaft Süd- und Vorderpfalz. Für LG Rülzheim startend, gewann Max Müller (16) bei den Unter-18-Jährigen ungefährdet in 2:07,38 Minuten trotz verletzungsbedingten Trainingsrückstands.

Tim Müller (18) siegte bei den Männern und U20 in 1:57,03 min, einer neuen Bestzeit. Auch er trat gehandicapt an. Schwester Annika Müller (20) kam bei den Frauen in 2:29,17 auf Platz zwei hinter Rebecca Riedel aus Otterstadt (2:22,62). Zuletzt erzielte Müller beim Energie-Südwest-Cup in Landau über zehn Kilometer noch Hausrekord.