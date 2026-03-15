Dominiert wird die Bezirksliga in dieser Saison vom TTV Otterstadt II. Nunmehr gilt es, die starke Saison in Form von Aufstieg und Meisterschaft zu finalisieren.

Auf dem ersten Rang steht die TTV-Zweite und weist drei Punkte Vorsprung auf, was sich auch nach dem Spitzenspiel nicht änderte. Nur zwei Niederlagen und ein Remis, im Übrigen ausschließlich Siege gab es für die Otterstadter. Zwölfmal verließen sie als Sieger die Halle. Im Jahr 2026 verlor der TTV noch kein Spiel Match.

Die letzte Niederlage der Zweiten resultiert noch vom 28. November des vergangenen Jahres, einem 4:9 gegen den VfL Duttweiler II, dazwischen ausschließlich Siege und ein Remis gegen den TTC Germersheim III. Angeführt von Spitzenspieler Wolfgang Staffel, der früher auch in Ligen oberhalb der Bezirksliga spielte, alle 22 Saisoneinzel für sich entschied und auch in seinen 13 Doppeleinsätzen ungeschlagen blieb, absolviert die Mannschaft von Kapitän Horst Kapp eine starke Saison, die nunmehr darin enden könnte, dass Otterstadt künftig zwei Teams in der Bezirksoberliga aufschlagen lässt.

Otterstadt legt vor

Aber es ist nicht nur Staffel. Denn dahinter folgen auch Christopher Völcker, Christian Matthes, Kapp und Jakob Staffel sowie Reservespieler Michael Schulze mit stark positiven Bilanzen. Gegen den Tabellendritten TSG Deidesheim bereitete Otterstadt nun im Heimspiel bereits in den Doppeln das Feld.

Drei Siege, teilweise zwar knapp, bescherten eine frühzeitige komfortable Führung, die Wolfgang Staffel mit einem engen Dreisatzsieg gegen Christian Lutz ausbaute. Spannung kam auch in der Folge nicht auf, denn im hinteren Paarkreuz zeigten sich Jakob Staffel und Schulze als sichere Punktelieferanten.

Die 7:2-Führung baute Wolfgang Staffel mit seinem Viersatzerfolg gegen Martin Klein aus. Kapp erzielte gegen Tobias Seckinger den Endstand. Bei drei Punkten Vorsprung gegenüber dem Tabellenzweiten VfL Bellheim fehlt nur noch ein Zähler zum sicheren Aufstieg. In den abschließenden drei Saisonspielen gegen FVP Maximiliansau, TTC Büchelberg und den Aufstiegsanwärter Duttweiler II benötigt Otterstadt nunmehr zwei Siege zur sicheren Meisterschaft. Angesichts des starken Spielverhältnisses reichen wohl aber auch ein Unentschieden und ein doppelter Punktgewinn zum Saisonabschluss.