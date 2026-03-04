Der FV Dudenhofen II empfängt am kommenden Montagabend beim Flutlichtspiel die Mannschaft von Trainer Louis Gimmy aus Mechtersheim im Derby.

Um 19.30 Uhr) geht’s los: „Die Derbys gegen Dudenhofen sind immer besondere Spiele. Gerade in solchen Spielen ist die Intensität auf und neben dem Platz besonders hoch“, meint Cheftrainer Louis Gimmy vom TuS. Auch auf schwarz-gelber Seite ist das anstehende Match von großer Bedeutung und ein tolles Erlebnis jedes Kickers.

Beide Teams wirken tabellarisch gesehen ähnlich. Mit 24 Punkten aus 19 Partien steht der FVD bislang auf Rang sieben. Der Gast aus Mechtersheim kommt aus 18 Begegnungen auf 22 Zähler und befindet sich vor dem Derby auf dem elften Platz. FV Dudenhofen II gewann am vergangenen Sonntag knapp in Lustadt mit 1:0 durch den Treffer des Neuzugangs Nurhak Konuk.

Rostamzada zufrieden

„Das Spiel gegen Lustadt war ordentlich. Wir hatten viele Chancen, haben aber leider nur ein Tor gemacht“, sagt Coach Soleiman Rostamzada. Neben Konuk zählen Dean Achtstetter und Hasan Bulut zu den weiteren Winterneuzugängen bei den Dudenhofenern. Auch der TuS gewann zum Rückrundenstart mit 2:0 beim Tabellennachbar SV Obersülzen durch die Tore von Kerem Karademir und Emil Gaub.

Die größte Entwicklung bei den Blau-Weißen war das enge Zusammenrücken im Team und die Umsetzung der taktischen Anweisungen der Trainer. Beim FVD zeigt sich der Verantwortliche vor allem mit der Defensive zufrieden und sieht auch da den bedeutendsten Fortschritt: „Wir verteidigen als gesamte Mannschaft viel klarer und leidenschaftlicher bis zum Schluss.“

Feuerstein fehlt

Personell fehlt Dudenhofen sein Kapitän Matteo Feuerstein, welcher sich in der Vorbereitung verletzte. Des Weiteren erlitt Abwehrchef Marcel Hümmer in der vergangenen Partie gegen Lustadt wahrscheinlich einen Muskelfaserriss. Tolga Barin wirkt wegen Problemen mit dem Knöchel nicht mit. Bei den möglichen Rückkehrern schaut der Coach, was die Trainingswoche hergibt.

Auf Mechtersheimer Seite befindet sich der treffsichere Gabriel Rodrigues wieder im Mannschaftstraining. Daneben gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen, was Ausfälle betrifft. Mit Fabian Kroth aus der Römerberger Jugend gewann der TuS im Winter eine gute Ergänzung auf der Torwartposition. Nach einem halben Jahr in Bammental kehrt Philipp Tzoutzomitros zurück an die Kirschallee, um das Team in den kommenden Spielen zu unterstützen. Auch Philipp Böhm aus Büchelberg, stößt neu hinzu. Jedoch bremst ihn zurzeit eine etwas komplexere Verletzung.

„Am Ende wird es darauf ankommen, wer den Sieg mehr will. In einem Derby spielen Taktik und Qualität natürlich eine Rolle. Aber Leidenschaft, Wille und Einsatzbereitschaft sind entscheidend“, berichtet Rostamzada. Die Schwarz-Gelben peilen einen einstelligen Tabellenplatz an. TuS Mechtersheim nimmt sich attraktivem Fußball vor.