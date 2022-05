Bezirkskantorei singt für den Frieden.

Die Bezirkskantorei Speyer (Projektchor aus Chorsängern des Speyerer Kirchenbezirks singt am Sonntag, 22. mai, um 18 Uhr in der Gedächtniskirche Speyer ein Konzert für den Frieden, mit der „Friedensmesse“ des walisischen Rockmusikers Karl Jenkins. Zu Beginn wird das ukrainische „Gebet“ von Mykola Lyssenko kommt zur Aufführung, dazu können die Zuhörer am Ausgang für die Ukraine spenden, wie es derzeit in Deutschland üblich ist. Es spielt das Heidelberger Kantatenorchester unter Leitung von Robert Sattelberger. Karten gibt es an der Abendkasse, es wird um rechtzeitiges Erscheinen gebeten.