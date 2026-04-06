Wirklich viel geboten war am Osterwochenende nicht bei den Vereinen der hiesigen Region. Insgesamt fanden nur zwei Partien im Bezirk Vorderpfalz Süd statt.

An den Ostertagen ist das nicht unüblich. Was allerdings eher selten vorkommt, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ein Spieler aus dem Raum Speyer den Verein wechselte. Nur fünf Wechsel gab es bis zum 6. April im gesamten Bezirk, weitere noch bis zum 31. Mai möglich, um ab der neuen Saison für den anderen Klub anzutreten.

Für die Rückserie der Saison 2026/2027 dürfen Akteure bis zum 30. November wechseln. Spielerwechsel ist dann auch gleich Spielerwechsel? Nein, so ganz einfach ist es dann doch nicht. Denn es gibt vielfältig die Möglichkeit, auch für mehrere Vereine aufzulaufen. Es existieren verschiedene Arten der Spielberechtigung, wie auch bei den Nachwuchsmannschaften und den Senioren.

Das ist SBNM

Daneben gibt es eben auch für diese drei Kategorien noch Turnierlizenzen. Das erlaubt es den Crakcs, in den einzelnen Wettbewerben für unterschiedliche Vereine aufzuschlagen. SBNM heißt die erste Kategorie, die die Talente betrifft, die Spielberechtigung für den Nachwuchs-Mannschaftsspielbetrieb.

SBEM regelt die Erwachsenen, SBSM die Senioren. Ein Oldie kann folglich bei den Aktiven zum Beispiel für den TTC Speyer, bei den Älteren für irgendeinen anderen Verein aus dem Bundesgebiet an die Platte gehen. Hinzu kommen noch die jeweiligen Turnierlizenzen für die entsprechenden Altersklassen.

Kompliziert genug? Da gibt es dann doch noch etwas. Denn wer im Ausland spielen möchte, kann weitere Berechtigungen erwerben, naheliegend in angrenzenden Staaten. Aber es ist sogar möglich, parallel in mehreren Ländern zum Schläger zu greifen. Diese Chance nutzen insbesondere Akteure an der Schwelle zum Profitum, um sich vollends mit dem Tischtennissport zu finanzieren. Bis zum Ende der Periode kommen sicher noch Wechsel dazu. Im vergangenen Winter veränderten sich im Tischtennisbezirk Vorderpfalz Süd im Übrigen 18 Spieler.