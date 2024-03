Andere Städte und Landkreise haben schon eigene Initiativen gestartet, um Bezahlkarten für Asylbewerber einzuführen. In Speyer gibt es dazu jetzt einen Vorstoß im Stadtrat.

Die Stadtverwaltung Speyer hat – anders als das Land und der Bund – bislang noch von keinen eigenen Bemühungen um eine Bezahlkarte berichtet. Auf diese sollte das verfügbare Geld für Flüchtlinge gebucht werden, anstatt es bar auszuzahlen. Die Wählergruppe Schneider stellt dazu eine Anfrage für die Sitzung des Stadtrats am Donnerstag, 14. März (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal). Darin will sie wissen, ob es in Rheinland-Pfalz gesetzliche Regelungen gibt, die es Kommunen untersagen, in Eigenverantwortung solche Karten einzuführen. Falls dem nicht so wäre, würde sich die Wählergruppe entsprechende Schritte wünschen und fragt entsprechend nach.

In Speyer könnte zunächst die Aufnahmeeinrichtung AfA betroffen sein: „Das Land plant, noch im Jahr 2024 für alle landeseigenen Aufnahmeeinrichtungen eine Bezahlkarte auf Basis der bundesweit konsentierten Mindestanforderungen einzuführen“, erklärt ein Sprecher des Integrationsministeriums in Mainz auf Anfrage. Dafür gebe es noch kein konkretes Datum. Aktuell laufe das Ausschreibungsverfahren, bei dem Dienstleister Angebote einreichen. „Die Vergabe ist voraussichtlich im August geplant“, so der Sprecher. Erst danach sei bekannt, wie viel Zeit die einzelnen Dienstleister im Falle der Auftragserteilung für die Umsetzung der Karte benötigen würden.