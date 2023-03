Da es in ihrer Wohnung nach Gas gerochen hat, haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte berichten auf der Facebook-Seite ihres Gefahrstoffzugs, dass man vor Ort die Therme der Betroffenen eingeschaltet und tatsächlich eine geringe Menge Erdgas gemessen habe. Eine Evakuierung sei nicht nötig gewesen, berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Thomas Tremmel. Die Therme sei anschließend außer Betrieb genommen worden, die Leitung durch die Stadtwerke überprüft. Nach etwa zehn Minuten hätten die zwölf Einsatzkräfte in drei Fahrzeugen wieder zur Wache zurückkehren können.