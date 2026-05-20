Senioren des Caritas-Altenzentrums St. Martha und der Nachwuchs aus der Kita St. Joseph haben ein neues Angebot auf Herz und Nieren geprüft: Bewegungsspiele vom Media-Tor.

Im Dezember 2025 begann Lena Monka, die bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz angestellt und im Media-Tor tätig ist, damit, Mobility Games – also Bewegungsspiele, bei denen körperliche Aktivität und spielerische Elemente miteinander kombiniert werden – als generationenübergreifendes Angebot zu erschaffen. Für Seniorinnen seien diese Spiele interessant, weil sie Muskulatur, Koordination und Durchblutung sowie Konzentration und Gedächtnis fördern, überdies soziale Interaktion ermöglichen und das Wohlbefinden steigern können.

Von Monka stammt auch die Idee zu der Kooperation mit dem Altenzentrum und der Kita. In zwei Räumen des Seniorenheims wurden die Ergebnisse ihrer wochenlangen Arbeit am Dienstag getestet. Danach waren sich Gudrun Wolter, Leiterin des Martha-Heims, sowie Kita-Leiterin Barbara Cifci einig: Das Angebot passt perfekt! Die Spiele, die Monka mit einer Kollegin und einer FSJ-Kraft ausgewählt und umgesetzt hat, seien sowohl für Senioren als auch für Kinder bestens geeignet. Werfen, fangen, kicken, zielen – vor allem die Feinmotorik wurde bei diesen Übungen geschult.

Für Alt und Jung gut

„Das ist sowohl für die Senioren als auch für die Kinder gut“, betonte Stefanie Wolff, die seit zwei Jahren für die soziale Betreuung im Martha-Haus zuständig ist. Für Monka war es schön, die Interaktion zwischen den beiden Altersgruppen zu sehen. „Die Kinder erklären den Älteren die Spiele und helfen ihnen dann bei der Umsetzung“, sagte sie. Befüllte Säckchen wurden beispielsweise von den Kleinen auf die Füße der Senioren gelegt, so dass sie diese nur noch wegkicken mussten.

Ziel war es, eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen. Dafür hatte das Media-Tor-Team Kissenbezüge mit Ziffern versehen. „Wir haben uns Anregungen geholt und überlegt, was wir mit unseren technischen Möglichkeiten umsetzen können“, erklärte Monka. Dazu zählte unter anderem das 3D-Drucken von Ringwurfplatten und Verbindungsstücken für Schwimmnudeln.

Auch andere profitieren

Wichtig für Monka: Auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität sollen die Spiele nutzen können. Ein Ansinnen, das sich erfüllt hat. Und Wolff verriet: Es wurden mitunter sogar neue Spielregeln geschaffen. Diese Möglichkeit zur Kreativität hinter den Materialien habe allen gefallen. Nützlich seien die Spiele zudem, um die Denkfähigkeit – gerade bei demenzkranken Menschen – zu fördern. „Die Gemeinschaft ist aber das Wichtigste“, betonte Wolff.

Für Monka sind die Mobility Games ein Herzensprojekt, wie sie noch einmal klar unterstreicht. Vorbereitet war je eine Kiste mit allen Spielen für das Altenzentrum und die Kita. Nach den Sommerferien sollen auch die anderen Seniorenheime in Speyer mit den Bewegungsspielen ausgestattet werden. Die Materialien dafür wurden von der Speyerer Wilkens-Stiftung finanziert.