Das Angebot „Bewegung im Park“ kommt in diesem Jahr wieder. Wie die Stadt mitteilt, sind alle, die sich an der frischen Luft bewegen wollen, zur Teilnahme eingeladen. Immer donnerstags von 17 bis 18 Uhr laden die Kooperationspartner zu einem niederschwelligen, kostenfreien Bewegungsprogramm im Freien ein. Die „Bewegung im Park“ im Schützengarten startet am 16. April und wird voraussichtlich am 22. Oktober für dieses Jahr zum letzten Mal stattfinden.

Unter fachkundiger Anleitung werden wöchentlich abwechslungsreiche Einheiten angeboten. Diese umfassen Elemente aus Mobilisation, leichtem Ausdauertraining sowie Koordinations- und Kräftigungsübungen, ergänzt durch spielerische Bewegungsformen.

Empfohlen wird das Tragen bequemer Kleidung sowie geschlossener Sportschuhe, schreibt die Stadt. Zudem sollten ein Erfrischungsgetränk sowie bei Bedarf Sonnen- oder Mückenschutz mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, das Angebot ist kostenfrei.

Es handelt sich um ein Angebot des Kommunalen Gesundheitsmanagements der Stadt Speyer, der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland und des Stadtsportverbands Speyer.