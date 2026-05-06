Der „Marsch des Lebens“ kommt nach Speyer. Es handelt sich laut Ankündigung der gleichnamigen Initiative um die dritte Auflage einer weltweiten Bewegung gegen Antisemitismus. Auftakt ist demnach am Sonntag, 10. Mai, um 14.15 Uhr auf dem Domplatz. Für 16 Uhr ist eine Abschlusskundgebung auf dem St.-Guido-Stifts-Platz angekündigt. „Die Bewegung steht dafür, die Geschichte des Antisemitismus aufzuarbeiten. Sie trägt das Vermächtnis der Holocaustüberlebenden weiter – entgegen aller Forderungen nach einem Schlussstrich“, schreiben die Speyerer Organisatoren Sieglinde Binder und Harald Schowalter. Motto der Aktion: „Erinnern verpflichtet!“.