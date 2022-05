Das Benefizkonzert des Speyerer Rotary Clubs gestaltete in diesem Jahr in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche das Streicherensemble der Deutschen Staatsphilharmonie unter Kolja Blacher im Rahmen seiner Konzerttour durch die ganze Pfalz. Über das auch in Stetten in der Nordpfalz gespielte Programm mit Werken von Noam Sheriff, Felix Mendelssohn und Richard Strauss hat die RHEINPFALZ auf der Kulturseite vom Montag schon berichtet. Der Erlös geht an die Flüchtlingshilfe der Stadt Speyer. Auch in Speyer machten die Wiedergaben der Streicher der Staatsphilharmonie unter Kolja Blacher, der in Mendelssohns frühem d-moll-Violinkonzert auch den Solopart virtuos gestaltete, bewegende Wirkung. Neben Noam Sheriffs „Prayer“ dirigierte Blacher auch die mehr denn je aktuellen Metamorphosen von Richard Strauss, ein Spätwerk des Meisters von Garmisch, das dieser unter dem Eindruck der verheerenden Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs komponierte. Eine Kammermusikfassung für weniger als 23 Instrumente war an gleicher Stelle im Sommer beim Musikfest der Staatsphilharmonie zu hören gewesen. Nun also das Original, in dessen letzten Takten der Trauermarsch aus Beethovens „Eroica“ zitiert wird.