Einen regelrechten Streifzug hatten zwei mutmaßliche Diebe, 25 und 33 Jahre alt, am Dienstagabend hinter sich. Wie die Polizei mitteilt, betraten die Männer gegen 19.15 Uhr zunächst ein vermutlich offenstehendes Wohnhaus im Lindenweg und ließen aus einem Rucksack im Hausflur mehrere Gegenstände mitgehen. Dann zogen sie demnach weiter in den Ahornweg: Dort gelangten sie nach Polizeiangaben über eine offene Terrassentür in ein Wohnhaus, nahmen allerdings nichts mit. In derselben Straße schlugen die Männer nochmals zu. Aus einem geparkten Auto entwendeten sie erneut mehrere Gegenstände, heißt es weiter. Die Beamten fahndeten nach den beiden Männern und fanden sie schließlich in der Nähe. Neben dem Diebesgut hätten die Beiden auch ein Klapp- und ein Einhandmesser dabei gehabt. Die Männer seien in Gewahrsam genommen und die gestohlenen Gegenstände den Besitzern wieder ausgehändigt worden.