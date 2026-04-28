Die Stiftung Speyerer Unternehmen hat Schüler für besondere Projekte mit ihrem Technikpreis ausgezeichnet. Thema diesmal: Bewässerungsanlagen.

Den mit 300 Euro dotierten ersten Platz belegten Philipp Herb, Ilia Kunigk und Paul Wessels von der Nikolaus-von-Weis-Realschule. Die drei Schüler durften sich gleich doppelt freuen: Sie erhielten zusätzlich einen Sonderpreis zum Thema „Stadt der Zukunft“. Leitfrage sei gewesen, wie die Ansammlung von Hitze in der Innenstadt vermieden werden kann, teilt die Stiftung mit. Die „Niki“-Realschüler wurden für ihre Idee, den St.-Guido-Stifts-Platz zu begrünen, ebenfalls mit dem ersten Platz ausgezeichnet.

Platz zwei in beiden Kategorien belegten Marlo Cilona, Philipp Deller, Lukas Ohlinger und Moritz Reichmann von der Realschule plus in Dudenhofen. Sie entwarfen eine mobile Bewässerungswand mit Solarpumpe für den Postplatz. Den dritten Platz belegte die Bewässerungsanlage von Marlo Cilona, Philipp Deller, Lukas Ohlinger und Moritz Reichmann. Drei weitere Werkstücke seien auf dem vierten Platz gelandet. Dritter in der Sonderpreis-Kategorie wurden laut Mitteilung Adrian Barth, Tom Hengen, Jonas Hirsch, Florian Kornmann, Ege Özen und Lennox Williams mit einem KI-Stadtbild der Maximilianstraße samt Rinnenbewässerung und Bäumen. Auch sie alle besuchen die Realschule plus in Dudenhofen.

Die Verleihung mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Bürgermeister Alexander Schubert (CDU) fand im Technik-Museum statt, mit dem die Stiftung auch künftig zusammenarbeiten will: „Wir freuen uns sehr, dass durch diese Kooperation auch in Zukunft der Technikpreis im Technik Museum Speyer verliehen werden kann“, so der Vorsitzende der Stiftung Jürgen Siewerth. Die Werke der Erstplatzierten würden ein Jahr im Technik-Museum ausgestellt.