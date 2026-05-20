Ein 53-jähriger Speyerer ist wegen 15 Diebstählen sowie Bedrohung und Beleidigung verurteilt worden. Die Anklage war ursprünglich sogar noch umfassender gewesen.

Eineinhalb Jahre Haft, ausgesetzt zur Bewährung – dieses Urteil fällte die Dritte Große Strafkammer des Landgerichts Frankenthal gegen einen 53 Jahre alten Speyerer. Die Bewährung wurde mit diversen Auflagen versehen. Verurteilt wurde der Mann nur für einen Teil der mutmaßlich 52 Delikte in vier Anklagen. Zusätzlich zu den über acht Monaten, die der Speyerer wegen einer vorübergehenden Einweisung durch ein Gericht im Pfalzklinikum verbracht hat, gelten weitere drei Monate der Haftstrafe als bereits verbüßt.

Grund für den Nachlass war die „überlange Verfahrensdauer“, wie die Vorsitzende Richterin Sonja Steingart erläuterte. Die erste der vier Anklagen stammt nämlich aus dem Jahr 2022, die neueste aus dem Jahr 2024. Der Speyerer könne nichts dafür, dass die Akten so lange beim Landgericht gelegen haben, so Steingart. Sie erinnerte daran, dass es sich ursprünglich um ein sogenanntes Sicherungsverfahren gehandelt habe, weil die Staatsanwaltschaft davon ausging, dass der Speyerer wegen einer psychischen Erkrankung für die Delikte nicht bestraft werden könne und stattdessen in der geschlossenen Abteilung einer Psychiatrie landen würde.

Voraussetzungen für Unterbringung nicht erfüllt

Aus dem Sicherungsverfahren war dann jedoch ein Strafverfahren geworden. Der Speyerer sei zwar an einer paranoiden halluzinatorischen Schizophrenie erkrankt, so Steingart. Doch seien laut einem Sachverständigen die Auswirkungen der Erkrankung nur bei einigen Delikten so gravierend gewesen, dass er schuldunfähig war. Für diese Delikte wurde der Mann im Strafverfahren teils freigesprochen. Verfahren wegen anderer Delikte wurden eingestellt.

Für eine Unterbringung hätten ohnehin die Voraussetzungen nicht vorgelegen, sagte die Richterin. Die von der Staatsanwaltschaft angeführte Anlasstat, mit der die Unterbringung hauptsächlich begründet wird, reiche dafür nicht aus. Es müsse eine schwerwiegende Straftat sein. In der Anklage war dafür eine Bedrohung am Speyerer Bahnhof genannt worden. Wie Steingart erklärte, stellte sich in der Verhandlung jedoch heraus, dass diese harmloser war als angenommen und daher im Bereich der „unteren Kriminalität“ liege.

Strenge Bewährungsauflagen

Eine weitere Voraussetzung für eine Unterbringung ist, dass der Betroffene eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Der Kammer sei bewusst, dass der 53-Jährige für die Speyerer Bevölkerung zeitweise „lästig“ war, aber er sei nicht gefährlich und es sei nicht zu erwarten, dass er künftig Straftaten „von erheblicher Bedeutung“ begehen werde. Eine Gesellschaft müsse Auffälligkeiten von psychisch kranken Menschen aushalten. Eine Unterbringung sei „ein erheblicher Eingriff“ in das Leben eines Menschen und nur „für den Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Tätern“ vorgesehen.

Wie Steingart berichtete, hat die Kammer lange überlegt, ob die Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Entscheidend sei gewesen, dass der Speyerer derzeit in einem guten gesundheitlichen Zustand sei und drogenfrei lebe. Damit dies so bleibt, hat die Kammer die Bewährung mit mehreren Auflagen verbunden: Der Speyerer muss sich in einer Tagesklinik behandeln lassen, sich regelmäßig bei einem Bewährungshelfer melden und seine Medikamente nehmen. Zudem muss er sich einen Arzt suchen.

Auch wenn das Ergebnis „ein bisschen unbefriedigend“ sei, könne mit dem Strafrecht nicht mehr getan werden, so Steingart. Bedauerlicherweise sei der Speyerer in der Vergangenheit „häufig durch das Raster der Gesellschaft gefallen“. Rechtsanwältin Katja Kosian, die sich sehr bemüht hatte, für ihren Mandanten eine Möglichkeit des betreuten Wohnens zu finden, sagte auf Anfrage, dass sie mit dem Urteil zufrieden sei.