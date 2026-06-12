Der Verein Soziale Alternativen in der Bewährungshilfe Speyer feiert 25-jähriges Bestehen und hat seinen Vorstand neugewählt.

Es war eine Neuwahl, aber die Ehrenamtler, die die Arbeit in dem gemeinnützigen Verein stemmen, bleiben auch in den kommenden beiden Jahren die bewährten: Irmgard Münch-Weinmann als Vorsitzende, Christiane Schneider als Stellvertreterin, Markus Hartmann (Schatzmeister), Natalie Pfaff (Schriftführerin) und die Beisitzerinnen Eva Rillig und Corinna Gundermann. „Der Vorstand ist stolz auf das, was er bisher in den letzten 25 Jahren gemeinsam in der freien Straffälligenhilfe geschaffen hat und ist weiterhin motiviert, das ehrenamtliche Engagement im Interesse der Stadt Speyer und ihrer Menschen fortzuführen“, betont Münch-Weinmann, die heute städtische Beigeordnete in Speyer ist und früher unter anderem als Bewährungshelferin tätig war.

Anliegen des 2021 gegründeten Vereins ist die Sozialisierung von Straffälligen. Er hat für Präventionsmaßnahmen mit der Einrichtung von „Junge Menschen im Aufwind“ (Juma) 2004 eine eigene Institution geschaffen. „Junge, benachteiligte, straffällig gewordene Menschen erhalten seither Chancen und Anreize für eine positive Entwicklung“, so Münch-Weinmann. Dabei gehe es nicht nur um die Ableistung von Arbeitsstunden, sondern auch um die Erweiterung der sozialen Kompetenzen, Vermittlung in Arbeit, Ausbildung oder berufliche Maßnahmen. „Aktuell liegt ein Schwerpunkt beim Juma-Klimagarten am Eselsdamm. Ein ehemaliges Kita-Gelände wurde entsiegelt und mit jungen Menschen ein öffentlicher Raum geschaffen.“