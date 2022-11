Betrug wirft die Polizei zwei Frauen vor, die am Freitag, 14.25 Uhr, als Bettlerinnen in der Maximilianstraße aufgetreten seien. Mehrere Anrufer hätten den Beamten gemeldet, dass diese angeblich für die Suppenküche, die Speyerer Tafel und ukrainische Kriegsopfer sammelten, die Sache aber verdächtig wirke. „Die 26-jährige und die 44-jährige Frau aus dem Raum Frankfurt konnten, nachdem sie versuchten sich vor der eingesetzten Streife zu verstecken, in einem Buchladen in der Wormser Straße angehalten und einer Personenkontrolle unterzogen werden“, berichten die Beamten. Sie hätten das Betteln abgestritten. Sie seien lediglich zu Besuch in Speyer. Bei beiden Frauen seien zweistellige Geldbeträge in kleiner Stückelung gefunden und sichergestellt worden, da der Verdacht einer betrügerischen Erlangung bestehe. Den Frauen seien Platzverweise erteilt worden. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.