Einen Atemalkoholwert von 2,15 Promille hat ein 20-Jähriger aufgewiesen, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchte, vor der Polizei davonzuradeln. Wie die Beamten berichten, hatten sie den jungen Mann, sein Rad schiebend, gegen 0.30 Uhr in der Franz-Kirrmeier-Straße entdeckt. Danach sei er auf sein unbeleuchtetes Fahrrad gestiegen und losgefahren – woraufhin die Polizei den Mann kontrollierte. Dabei habe dieser „erheblich alkoholisiert“ gewirkt, so die Polizei. Nach dem Alkoholtest wurde eine Blutprobe fällig.