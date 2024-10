Ein 40-jähriger Autofahrer hat am Dienstagnachmittag auf der L454 einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann gegen 16 Uhr von der B9 in Richtung Germersheim auf die L454 und bog nach links Richtung Schifferstadt ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 59-jährigen Autofahrerin, die aus Schifferstadt in Richtung Speyer unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 40-Jährige setzte allerdings seine Fahrt bis zum nächsten Parkplatz fort. An den Fahrzeugen entstand laut der Polizei ein Sachschaden von etwa 11.500 Euro.

Kurze Zeit später kehrte er zusammen mit seinem 25-jährigen Beifahrer zu Fuß an die Unfallstelle zurück. Der Beifahrer gab zunächst bei der Polizei an, das Auto gefahren zu haben. Doch durch die Aussagen der 59-Jährigen und unabhängiger Zeugen konnte die Polizei den 40-Jährigen als Fahrer identifizieren. Bei ihm stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,18 Promille. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Gegen den 25-Jährigen wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.