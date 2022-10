Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Unfall in der Theodor-Heuss-Straße verursacht und dabei zwei parkende Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann in Richtung Dudenhofer Straße unterwegs gewesen, als er zu weit nach rechts auf die Fahrbahnseite geraten ist. Er sei daraufhin mit zwei ordnungsgemäß geparkten Autos zusammengestoßen. Ein Alkoholtest kam auf den Wert von 1,34 Promille. Der Führerschein des 49-jährigen Unfallverursachers wurde einbehalten. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden vorläufig auf 20.000 Euro.