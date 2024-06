Zu Fuß hat ein betrunkener Autofahrer in der Nacht zum Dienstag versucht, vor der Polizei zu flüchten. Laut einer Mitteilung der Polizei hatte man gegen 0.50 Uhr das Auto in der Speyerer Bahnhofstraße gestoppt, um eine Verkehrskontrolle zu machen. Noch bevor die Beamten jedoch an das Fahrzeug herangetreten waren, flüchteten der Fahrer sowie Beifahrer zu Fuß. Die Polizisten waren indes schneller: Sie konnten die beiden Männer einholen und festnehmen.

Sowohl beim 19-jährige Beifahrer, als auch beim 18-jährigen Fahrer konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Zusätzlich gab es beim Fahrer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen, teilt die Polizei mit.