Einen stark alkoholisierten und aggressiven 31-jährigen Radfahrer hat die Polizei am Donnerstag gestellt, nachdem er einen Unfall verursacht hatte und weggefahren war.

Wie die Beamten am Freitag informierten, war der Mann gegen 20 Uhr mit seinem Fahrrad in der Bahnhofstraße in Schlangenlinien unterwegs. Dabei stieß er gegen die Fahrertür eines Autos im Gegenverkehr und stürzte. Statt sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, fuhr der unverletzte Radfahrer weiter.

In der Friedrich-Ebert-Straße hat eine Polizeistreife den Mann gestellt und kontrolliert. Der augenscheinlich stark alkoholisierte Radler verweigerte einen Atemalkoholtest, berichten die Beamten. Die Blutprobe folgte dann auf der Polizeidienststelle. Weil der 31-Jährige nicht mehr gehen konnte, wurde er zum Selbstschutz in Polizeigewahrsam genommen.