Mit einem betrunkenen und randalierenden Speyerer hatte es die Polizei am Sonntagabend zu tun. Laut Bericht erschien der 32-Jährige kurz nach 19 Uhr am Drive-in-Schalter eines Schnellrestaurants an der Wartturm-Kreuzung – obwohl er dort Hausverbot hatte. Der Mann soll gegen mehrere Fahrzeug geschlagen und sich dann in Richtung Kreuzung entfernt haben. Dort habe er dann gegen einen Porsche geschlagen. Polizeibeamte trafen den Speyerer, der sich „in stark alkoholisiertem Zustand“ befand, an der Kreuzung an und brachten ihn zu seiner Wohnung. Ob ihn neben strafrechtlichen Ermittlungen wegen des Hausfriedensbruchs nun auch weitere Anzeigen wegen Sachbeschädigung von Fahrzeugen erwarten, ermittelt die Polizei derzeit. Ihr sind bisher keine geschädigten Fahrzeugbesitzer bekannt. Wer durch das Verhalten des 32-Jährigen einen Schaden an seinem Auto erlitten hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.