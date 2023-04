Eine Nacht in Polizeigewahrsam musste ein 27-Jähriger verbringen, nachdem er in Speyer-Nord einen älteren Mann verprügelt hatte. Wie die Polizei meldet, war der Jüngere am Samstagabend im Birkenweg mit einem 60-Jährigen in Streit geraten. Dabei schlug und trat der 27-Jährige seinem Kontrahenten mehrfach ins Gesicht. Der Ältere erlitt Verletzungen und musste ärztlich behandelt werden. Da der Schläger alkoholisiert gewesen sei und sich verbal aggressiv verhalten habe, habe er mit Gewalt zu Boden gebracht werden müssen, berichtet die Polizei. Um weitere Straftaten zu verhindern, so die Beamten, nahmen sie den Betrunkenen in Gewahrsam. Ausgenüchtert durfte er am Sonntagmorgen wieder nach Hause.