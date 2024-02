Ein gestürzter Rollerfahrer wurde der Polizei am Donnerstag um kurz nach 6 Uhr aus der Friedrich-Profit-Straße in Speyer-West gemeldet. Zeugen hatten gemeldet, dass der 57-Jährige kurz zuvor Schlangenlinien fuhr, den Bordstein berührt hatte und stürzte, so die Beamten. Der Fahrer habe sich zu Fuß von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei fand ihn eigenen Angaben zufolge in der Nähe und bemerkte bei einer Kontrolle Atemalkoholgeruch bei dem Mann – 0,7 Promille spuckte der Atemalkoholtest aus. Der 57-Jährige habe sich bei seinem Sturz an Kopf und Knie verletzt und kam ins Krankenhaus. Sein Führerschein sei sichergestellt worden. Es wurden keine weiteren Personen verletzt oder Gegenstände beschädigt.