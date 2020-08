Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr hat die Polizei Speyer am Donnerstagabend gegen einen 53-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz eingeleitet. Laut Bericht hatte ein Zeuge zuvor gemeldet, dass eine Person offenbar betrunken im Bereich der Industriestraße mit einem Fahrrad unterwegs sei. Eine Streife traf den Mann schließlich an der Bushaltestelle „Stadtverwaltung“ an. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 3,77 Promille, weshalb die Beamten zusätzlich eine Blutprobe entnahmen. Weil er so stark betrunken war, verbrachte der 53-Jährige laut Polizei zum Schutz vor sich selbst zudem eine Nacht in einer Zelle der Polizeiinspektion.